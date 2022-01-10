Galatasaray 'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Ligde kötü gidişin ardından yönetim kurulu ile görüşme gerçekleştiren Burak Elmas, Terim'in sezon sonuna kadar kalması yönünde görüş bildirdi. Ancak yönetim kurulundan Fatih Terim'le yolların ayrılması kararı çıktı.
NEF Stadı'nda Fatih Terim'le görüşen başkan Burak Elmas görüşme sonrasında bu kararı tecrübeli teknik adama bildirdi. 20 dakika gerçekleşen görüşmenin ardından tecrübeli teknik adam stattan ayrıldı.
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Taraftar tepkili
Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından sosyal medyada taraftarlar Burak Elmas'a tepki gösterdi. Sarı kırmızılı takımın taraftarları Elmas'ı istifaya çağırdı. Twitter'da "Burak Elmas İstifa" ifadesi kısa süre içerisinde trend topic olarak ülke gündemine oturdu.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1480500460947656705
https://www.instagram.com/p/CYjEdA-okSI/