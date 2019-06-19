Fatih Terim’in avukatı Ali Koç’a cevap verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un tazminat açıklamalarına GS TV’de cevap verdi.

Epözdemir şu ifadeleri kullandı:

“Israrla aksi iddia edildiği için önemle vurgulamak istiyorum. ‘1905 liraya sözleşme imzalandı ve bu da bu tazminat miktarını yüksek tutmak amacıyla yapıldı’ ifadesi gerçekle bağdaşmamaktadır. Bu açıklama hukuki dayanaktan yoksun yapılmıştır. Bizim açmış olduğumuz dava, bir bakiye süre ücret alacağı değildir. Borçlar Kanunu 408. maddesine göre değil, davamızın konusu 182. maddesine göre cezai şarttır. Karar da Yargıtay denetiminden geçti ve kesinleşti. Müvekkilim, mahkemeden önce bu paranın, Çocuk Esirgeme Kurumu’na verileceğini önceden bizlere iletmişti.”