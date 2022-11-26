Bir süredir rahatsızlığı bulunan Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, dün 91 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Terim'in vefat eden annesi Nuriye Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Galatasaray camiasıyla birlikte spor ve siyaset dünyasından bir çok isim cenazede Fatih Terim'i yalnız bırakmadı.





A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in bir süre önce rahatsızlanan ve evde bakım hizmeti alan annesi Nuriye Terim (91) dün hayatını kaybetti. Anne Terim'in cenazesi bugün öğle saatlerinde Asri Mezarlığa getirildi. Nuriye Terim için burada cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Nuriye Terim, Adana Asli Mezarlığı'nda kocasının yanına defnedildi.









EMRE BELÖZOĞLU, MONTELLA, BELHANDA, GALATASARAY YÖNETİMİ...

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve bazı TFF yöneticileri, Adana Valisi Süleyman Elban, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda, Acun Ilıcalı ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

TFF'DEN TAZİYE MESAJI

A Millî Takımımızda 3 dönem Teknik Direktörlük ve Türkiye Futbol Direktörlüğü görevlerini başarıyla gerçekleştirmiş Sayın Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ANKARAGÜCÜ'NDEN PAYLAŞIM

Fatih Terim'in eski takımı Ankaragücü, Nuriye Terim'in vefatı sonrası başsağlığı mesajı paylaşan ilk Süper Lig kulübü oldu.

Eski Teknik Direktörümüz Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Nuriye Terim'e Allah’tan rahmet, Terim ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

GALATASARAY'IN TAZİYE MESAJI

Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

NURİYE TERİM KİMDİR?

Fatih Terim'in Annesi olan ve 1931 yılında Adana'da dünyaya gelen Nuriye Terim, 25 Kasım 2022'de 91 yaşında hayatını kaybetti. Nuriye Terim'in eşi, Fatih Terim'in babası Talat Terim 6 Şubat 2019'da hayata gözlerini yummuştu.

Mauro Icardi'nin Paris Saint-Germain'deki en güzel golleri