Fatih Terim’in aklını kurcalıyor: Bu Feghouli satılır mı?

Geçen sezonun başında 4 milyon 250 bin Euro bonservisle West Ham’dan transfer edildiğinde, hemen herkesin Cezayirli yıldızla ilgili görüşü aynıydı: Feghouli Süper Ligi kasıp kavurur... Ancak 28 yaşındaki futbolcu bir türlü istenen seviyeye ulaşamadı, her ne kadar ilk yılında 6 gol, 9 asistlik istatistik yakalasa da, beklentiler çok daha fazlaydı. Her şeye rağmen alınan 21. şampiyonluk bireysel performansları gölgede bıraktı.

7 hafta 11’e giremedi

Feghouli sezon başında iyi bir kamp dönemi geçirmesine rağmen, bu kez de Fatih Terim’le daha ilk maçtan sorun yaşadı. Süper Kupa’daki Akhisar mücadelesinde kenardaki hocasıyla tartışan Cezayirli, 7. haftadaki Erzurum karşılaşmasına kadar ilk 11’de şans bulamadı. Tecrübeli futbolcu, Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş sakatlandıktan sonra ise yeniden formayı aldı. Düzenli oynamaya başladıktan sonra da kalitesini göstermeye başladı.

10 numarada coştu

Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto maçında sahanın yıldızı olan ve 10 numara bölgesindeki performansıyla parmak ısırtan Feghouli, son Başakşehir mücadelesinde de tartışmasız Cim Bom’un en iyisiydi. Yıllık 3 milyon 850 bin Euro’luk maaşla Galatasaray’ın en çok kazanan futbolcusu olan Feghouli, 10 gün öncesine kadar devre arasında gönderilecekler listesinin ilk sırasındaydı.

Taraftar kalsın istiyor

Ancak Feghouli’nin son düzlükteki müthiş performansı, teknik direktör Fatih Terim’in de kafasını karıştırdı. Tecrübeli hoca, Feghouli’yi Ocak ayında gönderip göndermemek konusunda büyük kararsızlık yaşıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise Cezayirli futbolcunun mutlaka kalması gerektiği görüşünde.

Mini yorum (Erman Özgür)

2 maça bakmak hata olur

Feghouli’nin Porto ve Başakşehir maçındaki görüntüsüne bakınca insanın ‘bugüne kadar nerelerdeydin?’ diyesi geliyor. Hoş 5-6 maçtır oynamasına rağmen gol ve asist katkısı yokken; Başakşehir maçından sonra yaklaşık 4 milyon Euro ödediğin ve forma rekabetini kaybetmiş ancak sakatlıklardan sonra şans bulabilmiş Feghouli için kalsın demek pek doğru bir yaklaşım değil. İşin genelinde kumaşına göre performans sergilemiş olsaydı, bana göre Galatasaray özellikle ligde bu kadar puan farkı yememiş olurdu. Yani Feghouli özelinde son 2 maça değil ilk yarının geneline bakarsak yeteneğinin ve aldığı paranın karşılığını verememiş bir oyuncu görürsün. Eğer kalmalı diyorsanız, ödediğinizden şikayet etmeyeceksiniz. Fakat bana göre Emre Akbaba ve Belhanda varken gönderip iyi bir santrfor transferi yaparak ikinci yarıya başlamak daha doğru bir tercih.

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