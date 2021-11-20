Galatasaray 'da Fenerbahçe derbisi öncesinde ilk 11'in büyük çoğunluğu netleşmiş durumda. Aslan'ın hocası Fatih Terim, sadece bir pozisyonda kararsız kaldı. Dev mücadeleye çift forvetle çıkmaya hazırlanan tecrübeli çalıştırıcı, A Milli Takım'dakine benzer bir rol vermeyi düşündüğü Halil Dervişoğlu'na partner olarak kimi seçeceği konusunda kararsız. Terim özellikle milli arada çok iyi hazırlık dönemi geçiren ve Bursaspor maçında 44 dakikada hat-trick yapan Diagne'yi bir adım önde görüyordu. Ancak Mısır kampından döndükten sonra Mohamed'in idmanlardaki hırsı ve isteği de Fatih hocayı etkilemiş durumda. Üstelik geçen sezonki performansını da göz ardı edemiyor.

Üst üste goller attı

Hatırlanacağı üzere Mostafa Mohamed, devre arasında Zamalek'ten kiralanmış ve ilk sınavında Başakşehir'e karşı ikinci 45 dakikada oyuna girerken, golünü de atmıştı. Bir sonraki Fenerbahçe derbisine ise ilk 11'de başlayan Mohamed, 54. dakikada yaptığı nefis vuruşla, Kadıköy'de Galatasaray'a zaferi getiren isim olmuştu. Terim işte o maçı da göz önünde bulundurarak genç santrforu ileri uçta kullanmayı düşünüyor.

Feghouli & Halil değişecek

Fatih hocanın Diagne ve Mohamed arasındaki son kararı bu akşamki idmanda vereceği, Feghouli ile Halil'i forvet arkası ve sağ çizgide değişmeli olarak kullanacağı, solu Kerem'e teslim edeceği, merkezde ise Berkan - Cicaldau ikilisini oynatacağı öğrenildi. Savunmada bir değişiklik beklenmiyor. Beklerde Aanholt ve Yedlin, savunmanın göbeğinde de Marcao - Nelsson tandemi görev yapacak. Kale ise takımın en tecrübeli ismi Fernando Muslera'ya emanet.

Metin Karabaş