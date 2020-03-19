Fatih Terim’in aklı öğrencilerinde

Corona virüsü salgınının Türkiye’deki ilk vakası ortaya çıktığı günden beri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ailesini ve oyuncularını düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takımına izin verdikten sonra dahi sürekli onları telefonla arayarak veya mesaj yollayarak durumlarını soruyor.

Talimat verdi

Oyuncularının eşleri ve çocuklarıyla da ilgilenen Terim, kulüp doktorlarının devamlı olarak hepsinin sağlık durumlarını kontrol etmelerini istiyor. Terim’in talimatıyla görev verilen Galatasaraylı yetkililer de, futbolcuların herhangi bir sorun yaşamamaları adına onların yanında olmaya ve karşılaştıkları sıkıntıları çözmeye çalışıyor.



