Oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül Hastanesi’ne kaldırılan Çıka’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bu akşam saatlerinde Çeşme otobanında yoldan çıkarak kaza geçiren Zafer Çika'nın, solunumunun durduğu iddia edilirken, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde müdahale edilerek kalbinin çalıştığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Juventus-Atletico Madrid maçı için İtalya'da bulunan Fatih Terim, ailecek görüştüğü yakın dostu Zafer Çika'nın durumunu öğrenmek için Demet Akbağ'ı aradı ve bilgi aldı.