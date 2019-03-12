Fatih Terim'i üzen trafik kazası

Fatih Terim'in yakın dostu, Oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül Hastanesi’ne kaldırılan Çika’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

12 Mart 2019, Salı 21:29
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Fatih Terim'i üzen trafik kazası

Oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika, İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül Hastanesi’ne kaldırılan Çıka’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bu akşam saatlerinde Çeşme otobanında yoldan çıkarak kaza geçiren Zafer Çika'nın, solunumunun durduğu iddia edilirken, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde müdahale edilerek kalbinin çalıştığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Juventus-Atletico Madrid maçı için İtalya'da bulunan Fatih Terim, ailecek görüştüğü yakın dostu Zafer Çika'nın durumunu öğrenmek için Demet Akbağ'ı aradı ve bilgi aldı.

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