Corona virüs testi ilk olarak pozitif çıkan Fatih Terim, sonraki testlerinin negatif çıkması nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. Bu haberin sevincini yaşayan Terim ailesine üzen bir haber İtalya'dan geldi.

İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un usta muhabiri aynı zamanda Terim'in de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu haberi usta gazeteci Dündar Keşaplı kendisine ait Twitter adresinden duyurdu.