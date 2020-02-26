Fatih Terim’i çileden çıkartan Younes Belhanda özür diledi

Cim Bom’un tartışmalı yıldızı Belhanda, bir Fenerbahçe derbisinde daha takımını 10 kişi bırakarak, Galatasaray’ın galibiyetini tehlikeye sokarken, bu kez yaptığından çok pişman oldu. Hakeme itirazdan ilk sarı kartı gören ve zaman zaman rakipleriyle gerilim yaşayan Faslı futbolcu, ikinci sarıyı görmemesi için Fatih hoca tarafından kenara alınırken, kendisini iten Deniz Türüç’e daha sert bir hareketle karşılık vermiş ve kırmızı kart görmüştü. Terim, yerine Ahmet Çalık’ı oyuna sokmaya hazırlanırken Belhanda’nın yaptığı bu hareket sebebiyle çileden çıktı.

Sıkıntı büyümedi

Buna rağmen aynı anda Deniz’in de oyundan atılmasıyla Galatasaray’ın sıkıntısı büyümedi ve 90 dakika zaferle sonuçlandı. Faslı futbolcunun, karşılaşma sonrası soyunma odasında arkadaşları ve hocasından özür dilediği, takımını yalnız bıraktığı için duyduğu pişmanlığı dile getirdiği bildirildi.