Lider Başakşehir’le aradaki puan farkının 8’e çıkmasıyla şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray’da, taraftarlar omuz omuza vererek yeniden zirve ateşini yakmayı hedefliyor. Sarı- Kırmızılılar, pazartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Antalyaspor maçında tribünleri doldurmaya hazırlanıyor. Maç öncesinde de hem teknik direktör Fatih Terim’e hem de oyunculara büyük destek verilecek. Böylece takımın şampiyonluk yarışından erken kopmasının önüne geçilerek, motivasyonun yeniden sağlanması planlanıyor. Taraftar gruplarının bu hedef doğrultusunda sosyal medyada yaptıkları organizasyon dikkat çekiyor.

Metin Karabaş