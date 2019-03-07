Fatih Terim'e tam destek

Galatasaray taraftarı, pazartesi günkü Antalyaspor maçında tribünleri doldurarak hem Terim’e hem de oyunculara destek vermeye hazırlanıyor. Fatih hoca da çıkış planı doğrultusunda 3 maçlık bir yol haritası belirledi.

07 Mart 2019, Perşembe 06:16
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Fatih Terim'e tam destek

Lider Başakşehir’le aradaki puan farkının 8’e çıkmasıyla şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray’da, taraftarlar omuz omuza vererek yeniden zirve ateşini yakmayı hedefliyor. Sarı- Kırmızılılar, pazartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Antalyaspor maçında tribünleri doldurmaya hazırlanıyor. Maç öncesinde de hem teknik direktör Fatih Terim’e hem de oyunculara büyük destek verilecek. Böylece takımın şampiyonluk yarışından erken kopmasının önüne geçilerek, motivasyonun yeniden sağlanması planlanıyor. Taraftar gruplarının bu hedef doğrultusunda sosyal medyada yaptıkları organizasyon dikkat çekiyor.

Metin Karabaş

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