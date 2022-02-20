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Fatih Terim'e sürpriz ziyaret

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş, eski A Takım İdari Direktörü olarak görevini yapan Şükrü Hanedar ve Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin'den Fatih Terim paylaşımı geldi.

20 Şubat 2022, Pazar 23:20 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'e sürpriz ziyaret

Galatasaray 'da Fatih Terim döneminde görev yapan isimlerden Necati Ateş, Şükrü Hanedar ve Mert Çetin sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşım yaptı.

Üç isim, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile buluştu ve birlikte oldukları bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayınladı.

Yapılan paylaşımlar çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğenildi.

İşte o paylaşımlar;

https://www.instagram.com/p/CaNa1cmM2oG/


https://www.instagram.com/p/CaNYlQjLty6/


https://www.instagram.com/p/CaNe39jq8lO/





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