Galatasaray 'da Fatih Terim döneminde görev yapan isimlerden Necati Ateş, Şükrü Hanedar ve Mert Çetin sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşım yaptı.

Üç isim, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile buluştu ve birlikte oldukları bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayınladı.

Yapılan paylaşımlar çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğenildi.

İşte o paylaşımlar;























