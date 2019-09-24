Galatasaray, deplasmanda zorlanma geleneğini Yeni Malatyaspor maçında da sürdürürken 1-1’lik beraberlik ile kaçan 2 puanın faturası Teknik Direktör Fatih Terim’in rotasyon kararına çıkartıldı.

Hafta sonu derbide Fenerbahçe’yle ve haftaya salı günü de Paris Saint Germain’le puan maçına çıkacak olan Sarı-Kırmızılı takımın hocası, bu iki karşılaşmanın önemini dikkate alarak, Yeni Malatyaspor karşısında rotasyona gitmişti.

Selçuk İnan ile birlikte Feghouli’yi maç kadrosuna almayan, Falcao, Lemina ve Mariano’yu ise kulübeye oturtan Terim’in bu tercihi kaybedilen puanların en önemli nedeni olarak gösterilirken, eleştiri okları Aslan’ın teknik patronuna yöneldi. Lamine ikinci devrede oyuna dahil olurken, Falcao sadece 3 dakika oynadı, Mariano ise şans bulamadı. Otoriteler, Cim-Bom’un yedek kalan futbolcuların eksikliğini de hissettiğini vurgulayarak, “Terim yanlış karra verdi” dediler.

Kaynak: Star