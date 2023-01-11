Fenerbahçe , Samet Akaydın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in tüm büyük takımları tarafından istenen milli oyuncuyu kadrosuna kattı.









'Kupalar kazanmak istiyorum'

Adana Demirspor ile son maçına Başakşehir karşısında çıkıp gol atarak takımına veda eden Samet, Fenerbahçe için sabırsız. Milli stoper, “Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe’de kupalar kazanmak istiyorum” dedi.

Süper Lig’de ara transfer dönemi resmi olarak yarın başlayacak. Fenerbahçe’nin ilk bombası da Samet Akaydın olacak. 28 yaşındaki savunma oyucusu, Adana Demirspor formasıyla son maçına Başakşehir karşısında çıktı. Milli stoper, gol sevinci yaşayarak takımına veda etti. Samet, artık Sarı-Lacivertli formayla sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.





Adana Demir paylaşımı

Başarılı savunmacı, ilk olarak Twitter’dan yaptığı, “İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz” paylaşımıyla Adana Demirspor’a veda etti. Ardından Sarı-Lacivertliler ile ilgili konuşan Samet Akaydın, “Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım” ifadelerini kullandı.





KAP açıklaması geldi

Sarı-Lacivertliler, Adanaspor'la 28 yaşındaki stoperin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Samet Akaydın'ın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.





İlk idmanına bugün çıkıyor

Samet Akaydın, Başakşehir maçının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Akdeniz ekibi Adana’ya dönerken, 28 yaşındaki savunmacı yeni takımına katılmak için İstanbul’da kaldı. Fenerbahçe, Adana Demir ve Samet arasında tüm anlaşmalar tamam. Başarılı defans oyuncusunun lisansı, yarın ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından çıkarılacak. Ancak Samet Akaydın, erkenden yeni takımına katılıyor.

28 yaşındaki stoper, Fenerbahçe’nin bugün yapacağı antrenmana katılarak kariyerinde yepyeni bir sayfa açacak. Samet Akaydın, pazar günü Gaziantep ile deplasmanda oynanacak olan maçın kadrosundaki yerini alacak.

FANATİK okuyucuları, 6 Aralık 2022'de Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağını herkesten önce öğrenmişti.

Tüm büyükler istedi, Fenerbahçe'yi seçti

Samet Akaydın transferini duyuran ilk isim olan editörümüz Ömer Necati Albayrak, sürecin perde arkasını yazdı:

“3. Lig’den Süper Lig’e, oradan A Milli Takım’a, son olarak da Fenerbahçe’ye uzanan bir hikaye... ‘Bu yaşa kadar neredeydi?’ diyenler olabilir. Savaşçı oyun karakterini, cesaretini, fiziksel gücünü ve çalışkanlığını bugüne kadar göremeyenlerin düşünmesi gereken bir mesele o... Sancaktepe’de ilk izlediğimde 23 yaşındaydı. O gün de belliydi tırmanacağı en tepelere. Belki İsmail Yüksek kadar şanslı olamadı, doğrudan 3. Lig’den Fenerbahçe’ye transfer yapamadı. Ancak bugün tırnaklarıyla kazıyarak istediği, hayal ettiği yere ulaştı.

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Fatih Terim'e önerildi ama kabul görmedi

Sancaktepe’den gittiği Keçiörengücü’nde sergilediği performansla aslında dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e de önerilmişti. Yaşından ötürü kabul görmemişti. Pes etmedi, çalışmaya devam etti. Adana Demirspor’la beraber Süper Lig’e geldi.”

‘Montella’yı mecbur bıraktı’

“İtalyan teknik adam Montella’nın elinde yabancı alternatifler de varken formayı aldı ve bir daha geri vermedi. 1.5 sezonluk Süper Lig serüveninde ortaya koyduğu form grafiği A Milli Takım’a kadar yükselmesini sağladı. Zaten Milli Takım çağrısı aldıktan sonra artık bir büyük adım daha atmaya çok yakın olduğunun kendisi de farkındaydı. Galatasaray’la adı anıldı, Beşiktaş ciddi bir adım attı. Memleketi Trabzon da onun için nabız yoklayan takımlardan biriydi. Ancak o tercihini Fenerbahçe’den yana yaptı.”





‘Elinden gelenin fazlasını yapar’

“Çünkü onunla en samimi şekilde ilgilenen takım Sarı-Lacivertliler’di. Ali Koç bizzat başkan Murat Sancak’la görüştü. Bu temas daha ilk milli arada gerçekleşmişti. Dünya Kupası arasına girerken ise resmi görüşme yapıldı. Transfer daha 45 günlük aranın başında bitti. Neler katabileceğine gelince... Eldeki stoperler üzerinden değerlendirirsek Szalai’nin partneri olarak Serdar’dan da Gustavo Henrique’den de daha iyi. En azından sahada elinden gelenin fazlasını yapabilecek kadar heyecanlı.”