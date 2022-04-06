Galatasaray 'da Fatih Terim'e kapılar kapandı... 30 Nisan'da yapılacak olan kritik seçimde, adaylar 8 Nisan'a kadar listelerini divan kuruluna teslim etmesi gerekiyor. Sarı-kırmızılı camianın büyük desteğini alan Dursun Özbek ve Ünal Aysal aday olmayacağını açıkladı. Bir sürpriz yaşanmaması durumunda seçimde Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk arasında bir yarış olma ihtimali çok yüksek.

CENK ERGÜN VS LEVENT NAZİFOĞLU

Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol şube sorumluluğu konusunda Sportif A.Ş'de Cenk Ergün'e görev vermesi bekleniyor. Ergün'ün futbol takımında etkili bir görev alması bekleniyor. Metin Öztürk'te ise bu isim Levent Nazifoğlu olacak. İki futbol aklı da kararlarını yabancı teknik adamdan yana kullanacak. Bu durum Fatih Terim'in Galatasaray'daki 5. döneminin başlayamayacağı anlamına geliyor.

DOMENEC TORRENT FATURASI: 1.7 MİLYON EURO

30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Domenec Torrent'le çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon euroluk yıllık ücret ve 200 bin euro tutarındaki şampiyonluk primini Domenec Torrent'e ödemek zorunda...

Daha önce görevlerine son verilen Cesare Prandelli ve Igor Tudor, açtıkları tazminat davalarını kazanmış ve ücretlerinin tamamının yanı sıra şampiyonluk primlerini de almıştı.

Kaynak: Akşam