Fatih Terim’e hakarete para cezası

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen Şenol ile Terim’in avukatları katıldı. Tamer Samet Şenol ifadesinde, “27 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim tarafından yayınlanan videoyu gördüm. Videoda, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü küçük düşürücü ifadeler kullanılıyordu. Fenerbahçe taraftarı olarak öfke kontrolümü kaybettim ve paylaşımda bulundum. Huzurunuzda kendisinden özür diliyorum” ifadelerini kullandı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şenol’u ‘hakaret’ suçundan 1300 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.