Galatasaray Genel Kurulu’ndaki kaos ortamı ve belirsizlik, teknik direktör Fatih Terim’in canını sıkarken, tecrübeli teknik adam, yaşanan olayların etkisini net bir şekilde anlattı. Terim’in, “Teknik direktör şapkamı çıkartıp genel kurulda 10 dakika konuşmayı çok isterim” sözleri sarı-kırmızılı camiada olumlu algılandı.

‘Mutlaka fikri alınır’

Galatasaray eski başkanlarından Faruk Süren, Fatih Hoca’nın fikirlerini sunmak istemesini yadırgamadığını belirterek, “Teknik direktör şapkası ile de söyleyebilir. Neticede yeni yapılanmada gerekirse yönetime de düşüncelerini iletebilir. Muhakkak fikri alınır. Şimdi profesyonel oldukça usulen divanda veya genel kurulda söyleyemez. Ancak fikrini ifade edebilir. Kendini ifade etti zaten...” diye konuştu.

Süren, Terim’in profesyonel çalışan olması nedeniyle oy kullanamadığını ve genel kurullarda konuşamadığını hatırlatarak, “Ayrıca bu platformlarda konuşmasına ben karşı değilim” yorumunu yaptı.

Bir dönem başkanlık için göreve soyunan eski yönetici Adnan Öztürk de, “Fatih Hoca her platformda düşüncelerini söylemeli. Benim için en büyük şapka Galatasaraylılık şapkasıdır. Yanına başka bir görev tanımı gerekmiyor” ifadesini kullandı.

Sarı-kırmızılı camianın ileri gelenleri de, “Konuş hocam” diyerek Galatasaray’ın eski kaptanı ve bugünkü teknik direktörüne açık destek verdi.

Asli görevine odaklanmalı

Fatih Terim’in genel kurulda konuşma isteğini, Galatasaray’ın duayenlerinden Hayrettin Kozak farklı yorumladı.

Kozak, “Fatih Hoca’nın bugünlerde tüm konsantrasyonunu kendi asli görevlerine vermesi şarttır. Genel kurul, hatta divan üyesi olduğunu hepimiz biliyoruz. O konularda değerli fikirlerini camiaya sunmak için genel kurullara ve divan kurullara katılabilir. Teknik direktör iken mali ve idari konulara girmesini şu dönem sakıncalı buluyorum. Galatasaray Kulübü’nün 1996’dan bu yana tüm sezonlarda en yüksek gider kalemi her zaman için futbol olmuştur. Şampiyonlar Ligi ve ligde şampiyonluklar gelmediği takdirde Galatasaray her zaman sıkıntıya düşmektedir. Galatasaray’ın bu sezon şampiyon olması ve devamında Şampiyonlar Ligi’ne katılması adeta zorunludur. Fatih Hoca’nın da konuşacağı ve düşüneceği bu konu olmalıdır” dedi.

3 Başkan, 3 hoca ve 3 kupa!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Türk Telekom Stadı’nda 0-0 sona eren Evkur Yeni Malatya maçı sonrası 23 Mart’ta yönetimin ibra olmamasıyla ilgili olarak “İbrasızlık futbolcuları etkiledi. Futbolcular endişelendi“ sözleri tartışma yarattı.

Terim’in bu çıkışına yönetimi ibra etmeyenlerden yanıt geldi. Muhalifler son yıllarda bu süreçlerin yaşandığına dikkat çekerek, “Aynı sezonda Ünal Aysal gitti, Duygun Yarsuvat geldi. O da sezon bitmeden ayrıldı ve Dursun Özbek geldi. Üstelik teknik direktör olarak da Prandelli ile başlandı. Bir süre Taffarel götürdü. Sonra Hamza Hamzaoğlu göreve getirildi ama o sezon 3 kupa alındı. 3 Başkan, 3 hoca ve 3 kupa... Geçen sezon da Dursun Özbek ayrıldı, Mustafa Cengiz geldi. Tudor’un yerine de hoca olarak Fatih Terim geldi. Buna rağmen şampiyon olundu. Galatasaray’ın DNA’sında bu var. İbrasızlık neden oyuncuları etkilesin?” yorumunu yaptılar.

(Milliyet)