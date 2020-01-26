Galatasaray Yönetimi ile ama özellikle de Mustafa Cengiz’le arasında büyük gerilim bulunan Fatih Terim, artık sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden de makas yedi.

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik patronu, burada Arda Turan konusuna girmiş, “Fikir ayrılığı mı? Evet fikir ayrılığı” dedikten sonra medyaya bilgi sızdırıldığı imasında bulunumuştu.

Açık bir şekilde yöneticileri hedef alan açıklamalarda bulunan Terim’in bu sözleri, sarı-kırmızılılarda sansüre uğradı. Her maçın ardından Terim’in görüşlerini sitesine koyan Galatasaray, bu kez konuşmayı es geçti.

Terim’e bir hafta içinde ikinci engel de önceki akşam geldi. Başkan Mustafa Cengiz’in açıklamalarının ardından cevap vermemeyi tercih eden Fatih Terim, kendi twitter adresinden, “Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. Sadece Galatasaray” dedi.

Geçtiğimiz dönemde tecrübeli çalıştırıcının tweetlerini yayınlayan kulübün resmi sosyal medya hesapları bu son mesajı görmezden geldi. Bu durum “Terim’e sansür mü uygulanıyor” eleştirilerine neden oldu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik konularda Fatih Terim’e karışmadığını söylerken, Arda Turan konusunun bunlardan farklı olduğunu da dile getirmişti. Cengiz bunu da camianın talebi olduğunu özellikle vurgulamıştı. Başkan ile teknik direktör arasındaki bu soğuk savaşın sonuçlarının ne olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. (Skorer)