Türkiye Futbol Federasyonu: Galatasaray 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim, Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Beşiktaş: Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Fenerbahçe: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz.

Trabzonspor: Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.