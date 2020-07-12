Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında MKE Ankaragücü'e konuk oldu. Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fatih Terim, hafta içi Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 kaybettikleri maçın ilk 11’inde iki değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk ve Mariano Filho’nun yerine, genç oyuncu Emin Bayram ile sarı kart cezası sona eren Marcelo Saracchi ilk 11’de sahaya çıktı.

Galatasaray’ın MKE Ankaragücü karşısındaki 11’i, Okan Kocuk, Linnes, Emin Bayram, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük’ten oluştu.