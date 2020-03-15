Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

İnsanlar niye tedirgin ki? TFF böyle bir karar verdiğine göre tedirgin olacak bir şey yok! Rahat olsunlar! Ben onlara söylerim...

Maç içinde taraftarın olmaması ve bu sürede herkesin aklının olaylarda olması normal tabii ki. Futbolcularımı da bu yüzden eleştiremeyeceğim.

Derbi olan bir maçta, özellikle ikinci yarı rakibi hapsettiğimiz bir ortamda kazanamadık.

Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü biz onlara bu konu hakkında mantıklı bir açıklama yapamadık. Türkiye'de her türlü kurum ve kuruluş evlerine gönderildi veya toplantıları iptal edildi. Futbol, Basketbol ev hentbol... Bunlar temas oyunları. İki gece önce tenis maçları da ertelendi. Bu da bir espri...

Ben futbolun ruhunu geri istiyorum. Beraber her şeyi paylaştığım taraftarımı geri istiyorum. 100 yıldır kendi aramızda oynuyoruz. Ne tadı var ne tuzu. Suni bir ortam. Bizi de kimse bilgilendirmiyor. Biz neden seyircisiz oynuyoruz. Burada 850 resmi görevli var.

Biz canımızı dışarıda mı bulduk? Her toplantı iptal ediliyor. Herkes evlerinden çalışıyor. Hiçbir maç böyle olmamalı. Bakmayın siz konuşmayanlara...