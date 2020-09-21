Sarı-Kırmızılılar sezona çok yoğun bir tempoda başladı. Gaziantep maçıyla ligdeki ilk maçına çıkan Aslan perşembe günü Avrupa macerasına start verdi ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Neftçi ekibi ile kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlılar'ı 3-1 geçerek tur atlayan Aslan çok zorlu ve kritik bir haftaya girdi. Dün akşam son şampiyon Başakşehir'i 2-0'la geçen Cim Bom, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Tur maçında Hırvat ekibi Hajduk Split'le kapışacak.

Fatih Terim'den uyarı

Galatasaray pazar günü ise dev derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yani Aslan bir haftada 3 mücadeleye çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim yoğun fikstürden kayıpsız çıkmaları halinde rahat nefes alacaklarını düşünüyor. Öte yandan tecrübeli hoca, namağlup devam eden öğrencilerini de uyarmayı ihmal etmedi. Deneyimli çalıştırıcı şimdiden Fenerbahçe maçını düşünmemeleri gerektiğini, önce Avrupa'daki Hajduk Split sınavına odaklanmaları gerektiğini vurguladı.