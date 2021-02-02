Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, transfer dönemi hakkında konuşurken çarpıcı ifadeler kullandı.

Fatih Terim, "Herkese geçmiş olsun. Transfer dönemi bitti ama herkes kalemi kağıdı hazırlasın. Televizyonun başına geçsin. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayacağım.

"Hem zamana hem paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir. Scout ekibine, yönetimimize, Abdurrahim Bey ve başkana ayrıca teşekkür ediyorum"

"Dün transfer gerçekleşmeden Ozan Kabak dün beni aradı. İmzadan önce sizi aramak istedim dedi. Çok mutlu oldum açıkçası. Normalde yapmam ama ben de paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı