Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta evinde Ankaragücü’nü 6-0 yenip ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Göztepe deplasmanından da Sinan Gümüş'ün golüyle 3 puanla döndü. Bu sonucun ardından Terim'in ekibi lider Başakşehir'le olan puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

Takımın kazanma arzusundan memnun olduğunu belirten Terim, ''Zorlu zemin. Tabii havaya bir şey deme hakkımız yok ama sahaya bir şey deme hakkımız var. Böyle bir ligde daha iyi şartlarda oynamak ister herkes. İnşallah önemli sakatlıklar olmamıştır. Bazen antrenmanda çalıştığınız taktikleri çamura da saplayabilirsiniz. Bizim için tersi oldu tabii. Oyunun neredeyse her döneminde etkili olan bizdik. Göztepe iyi bir takım, bizi sıkıştırdığı zamanlar oldu ama genel üstünlük bizdeydi. Takımın kazanma arzusundan memnunum. Çok iyi mücadele ettiler. 21. şampiyonluğu aldığımız yerde böyle önemli bir galibiyet aldığımız için mutluyum." diye konuştu.

﻿﻿'Galatasaray’ın transferleri ulu orta konuşulmaz'

Terim, transfer ile ilgili gelen soruya ise, ''Ben bütün arkadaşların özveriyle çalıştığını biliyorum. Galatasaray taraftarından dileğim, 31'i gecesine kadar beklemeleri. Tabii ki içinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ve Galatasaray'a uygun bulmuyorum. Ya bu arkadaşlar gelir Cumartesi günü Alanya'da oynarlar, bundan sonra iteleyeceği bir zaman da yok. İçinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ama uğraşı görüyorum. Bu kadar beklediler, 2-3 gün daha beklesinler. Bazen acımasız davranıyoruz, hoş değil. Burası Galatasaray, çok önemli bir markadan bahsediyoruz. Galatasaray’ın transferleri ulu orta konuşulmaz. Hepinizin elinde liste var. Yapar, yapmaz o ayrı bir konu. Kimseyi de ilgilendirmez, Galatasaraylıların dışında…" cevabını verdi.

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