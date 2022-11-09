Türk futbolunun en büyük teknik direktörleri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Fatih Terim, geçtiğimiz yıl Galatasaray 'daki görevinden ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekiple 2020-2021 sezonuna başarılı bir şekilde giremeyen Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde alınan iyi sonuçlara rağmen görevinden alındı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birçok farklı takımdan teklif alan teknik direktör, bir süre dinlenmeyi tercih ederek bu teklifleri geri çevirdi. İşte detaylar...

Galatasaray - Ofspor maçını 23 bin 5 taraftar izledi

Galatasaray ile Ofspor arasında Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 23 bin 5 taraftar takip etti. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Galatasaray evinde TFF 3. Lig takımlarından Ofspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu. Bu müsabakada Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Mücadeleyi toplam 23 bin 5 taraftar takip etti.

Haris Seferovic'ten ikinci gol

Galatasaray’ın İsviçreli futbolcusu Haris Seferovic, Ofspor maçında attığı golle bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Galatasaray evinde TFF 3. Lig ekiplerinden Ofspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların beraberlik golünü Haris Seferovic kaydetti. Mücadelenin 18. dakikasında geriye düşen Cimbom’da 37. dakikada sahneye çıkan Seferovic eşitliği sağladı. Daha önce de kupada oynanan Kastamonuspor maçında gol atan 30 yaşındaki futbolcu, bu müsabakayla birlikte ikinci gol sevincini yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Haris Seferovic, 85. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu'dan siftah

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Ofspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda TFF 3. Lig takımlarından Ofspor ile mücadele eden Galatasaray ’da galibiyet golü Berkan Kutlu’dan geldi. Mücadelenin 79. dakikasında ceza yayının sağından köşeye bir vuruş yapan Kutlu, attığı golle takımına turu getirdi. 24 yaşındaki futbolcu, bu golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Berkan Kutlu, 90 dakika sahada kaldı.

Mondragon, Galatasaray-Ofspor maçında

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Faryd Mondragon ve eşi, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile birlikte Ofspor maçını tribünden takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Ofspor ile karşılaşan Galatasaray 'da, sarı-kırmızılıların efsane kalecilerinden Faryd Mondragon mücadeleyi stattan takip etti. Kolombiyalı eski kaleci, eşi ve maç kadrosunda yer almayan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile birlikte karşılaşmayı yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünden izledi.Faryd Mondragon, 2001-2007 yılları arasında Galatasaray forması giymiş, gösterdiği başarılı performansla kulübün efsanelerinden biri olmuştu.

Mathias Ross sakatlandı...

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında 3.Lig ekibi Ofspor'la kozlarını paylaşan Sarı-Kırmızılılar'da şanssız an... Mücadeleye 11'de başlayan Mathias Ross 26. dakikada ayağına aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen 21 yaşındaki stoper yerini Emin Bayram'a bıraktı. Topu savunmadan uzaklaştırmak isterken Danimarkalı oyuncu, Ofspor'da hücum press yapan Vedat Erçin'le çarpıştı. Ayağına darbe alan 21 yaşındaki stoper acılar içinde yerde kaldı. Genç oyuncu oyuna devam edemedi, yürüyerek direkt soyunma odasına gitti. Aslan'da Ross'un yerine bir diğer genç isim Emin Bayram oyuna dahil oldu.

Terim sesleri

Yaklaşık 1 yıldır teknik direktörlükten uzak kalan Fatih Terim'in bu süreçte Galatasaray başkanlığı için adım atacağı da konuşuldu. Sezona Okan Buruk ile giren Galatasaray'da bazı taraftarlar, Fatih Terim'in yeniden takımın başına geçmesini istiyor.

İtalya Konsolosluğu'nda konuştu

Fatih Terim, İtalya Konsolosluğu'nda Türk-İtalyan buluşmasına konuşmacı olarak çağırıldı. Konuşmayı Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo ile Anadolu Efes'in İtalyan basketbolcusu Achille Polonara da takip etti. Toplantıda kariyeri hakkında da konuşan Terim, kitap yazdığını da dile getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TRT Spor spikeri Veli Yiğit "Fatih Terim kitap yazıyor. Belgeselde olmayan birçok şey kitapta olacak. Ayrıca müze açılışı olacak. Fatih Terim'in kazandığı kupalar ve birçok şey, üst düzey müze olacak." dedi.

Toplantıda keyifli bir konuşmanın gerçekleştiğini dile getiren Yiğit, Terim için gelen tekliflerin olduğunu belirtti: "Fatih Terim çok şey anlattı. Birebir çok uzun konuştuk. Keyfi çok yerinde. İnanılmaz iyi gördüm. Hem fiziksel, hem mental. Hoca da "aslan gibiyim" dedi. İzlenimlerimi paylaşayım. Fatih Terim en az 5-6 yıl daha teknik direktörlük yapar. Teklifler de var."

Taraftar heyecanlandı

Bu iddialar sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken Galatasaray taraftarlarının da heyecanlanmasına neden oldu. Galatasaray'ın başında toplam 8 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim, 1 UEFA Kupası kazandı. Deneyimli çalıştırıcının ilerleyen dönemde hangi takımı çalıştıracağı halen merak konusu. (Sabah)