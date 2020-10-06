Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay öğle saatlerinde Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

FFP kriterleri nedeniyle takviye yapamayan ve bu konuda da tepkili olan Terim ile Galatasaray yönetimi yaklaşık 3 saatlik bir görüşmeye imza attı.

Sarı kırmızılılarda yönetim ve Terim son gelişmeleri, takımın durumunu görüştü.

FATİH TERİM'DEN İKİ VETO

Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika, Galatasaray'da kaldı. İki oyuncunun ayrılmasına Fatih Terim izin vermedi.