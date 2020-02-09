Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor maçında adalesinden sakatlanan ve 2 haftadır formasına hasret kalan Radamel Falcao'nun hafta içi oynanacak Alanyaspor maçında forma giyebileceğini belirtti.

Sakat oyuncuların yavaş yavaş döndüğünü ifade eden Terim, ''Yavaş yavaş sakat oyuncularımız geri dönüyor. Falcao da ilerleyen haftalarda gelecek. Saracchi iyi durumda ve kadroda olması bizim açımızdan önemli. Maçın durumuna göre tekrar kenara alıp koruyabiliriz.'' diye konuştu.