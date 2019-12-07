Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi. Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, kritik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Terim, ''Çok önemli bir maç. Kendi sahamızda ya da başka yerde, Galatasaray'ın kazanması için elimizden geleni yapacağız. Alanyaspor iyi başladı, iyi götürüyor, iyi takım ama buradan 3 puan alırsak, sezon ortasına kadar iyi gideceğimizi düşünüyorum." dedi.

Uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönüş yapan Falcao hakkında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Falcao ile dün idmanda bir konuşma yaptım, oynaması fizik olarak çok zor. Kesin oynayacağı şeklinde haberler çıktı ama gerçeği yansıtmıyor. Mecbur kalırsak, 15-20 dakika, maksimum 30 dakika oynayabilir. İleride daha fazla oynatma şansımız olabilir." diye konuştu.



