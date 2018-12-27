Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz’den sonra Eren Derdiyok’u da defterden sildi.

Hürriyet'in haberine göre 'Bir daha gözüm görmesin’ diyerek Serdar Aziz’i artık düşünmediğini ve gönderilmesini isteyen Fatih Terim, ligin ilk yarısında performansı, yaşadığı sakatlıklar ile çok tartışılan Eren Derdiyok ile de yolların ayrılmasını istedi.

Tecrübeli teknik adam, Serdar ile Eren'i, 5 Ocak'ta Antalya'da başlayacak olan kamp kadrosuna da almadı. Devre arası kampına iki oyuncu da götürülmeyecek.

Bu arada Skorer'e konuşan Eren Derdiyok, "Yurt dışında tatildeyim. Haberim yok.. Kampa geleceğim. Teklifleri gazetelerden okuyorum. Bana bir şey söylenmedi" dedi.



