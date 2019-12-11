UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. maçında temsilcimiz Galatasaray, PSG ile karşı karşıya gelirken, teknik patron Fatih Terim, kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Sakat ve cezalı oyuncularının fazla olması nedeniyle üzgün olduğunu belirten Terim, ''Burada bizim sıkıntımız şudur ki sakatlıklardan yakınmıyorum, üzülüyorum ama her takımda sakat var, cezalı var. Ancak bizim başka bir durumumuz var.'' ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

'Real Madrid deplasmanını bunların dışında tutuyorum'

Son maçı oynuyoruz. Burada, şu anda karşımızda garantilemiş de bir PSG var. Artık PSG'yi anlatmanın manası yok. Şöyle baktığım zaman esasında Real Madrid deplasmanını saymazsak oyunu bayağı mücadeleyle oynamışız. Birkaç dakikada bizim kaybettiğimiz puanlar olmasa bugün belki de başka şeyi konuşuyor olacaktık. Real Madrid deplasmanını bunların dışında tutuyorum Ama diğerlerinde onlarla 90 dakika ve sonrasına kadar onlarla mücadele etmişiz, oyunu forse etmişiz Ancak burada bizim sıkıntımız şudur ki sakatlıklardan yakınmıyorum, üzülüyorum ama her takımda sakat var, cezalı var. Ancak bizim başka bir durumumuz var.

'Bakalım neler olacak ona göre hareket edeceğiz'

Finansal Fair Play'den dolayı zaten biz 20 kişiyiz. Bunda 4-5 kişi sakat veya cezalı olduğu zaman, çok sıkıntıya düşüyorsunuz. Çünkü bizim zaten kırılgan bir yapımız var. Rahat bir rotasyon yapan takım da değiliz. Bir de bunlar eklenince sıkıntı büyüyor. Daha önce bizim başımıza gelmedi, başka bir takımın başına geldiğini de düşünmüyorum. Sadece anlatmak istediğim bu, yoksa biz zaten bu iki takımın favori olduğunu, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağımızı söyledik. Bugün de oyuncularıma söyledim Galatasaray kaybederken bile ilkesi olan mücadeleyi elden bırakmamalı. Yoksa bugün PSG'yi kime, ne anlatacaksınız. Zaten gücü, kadrosu herkes tarafından biliyor. Ben bugün sadece oyundan kopmamalarını, o Galatasaray ruhunu oyunda görmek istediğimi söyledim. Onun dışında bakalım neler olacak ona göre hareket edeceğiz.

'Falcao'yu ilk 11'de koyma şansımız yok'

Biz burada Falcao'yu, Şener'i de kadroda sayıyoruz ama dün konuşmuştuk Falcao'yu ilk 11'de koyma şansımız yok. Belki son yarım saat, belki ikinci yarı... Kendisiyle konuştuğumuzda aldığımız geri bildirim de bu. Böyle bir durumda onu baştan riske etmek istemedik. Yoksa onu bu kadroda baştan değerlendirmek isterdim. Ama yapılacak bu.