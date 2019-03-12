Fatih hoca Antalyaspor karşısına Diagne ve Mitroglou ikilisiyle çıkmayı planlıyordu. Ancak son yapılan analizin ardından, bu karar değişti. İleri uçta Diagne’ye görev veren Terim, ön libero kullanmadı. Orta sahada Ndiaye, Emre Akbaba ve Belhanda üçlüsünü kullanan tecrübeli hoca, kanatlarda Onyekuru ile Feghouli’yi oynattı. Savunmada ise sürpriz yoktu. Beklerde Emre Taşdemir ve Mariano, göbekte Marcao ile Luyindama görev yaptı.

Fernando&Sinan kadroda yok

Bu arada hafta içi takımla çalışmasına rağmen Fernando ile Sinan Gümüş, kadroya alınmadı. Fernando, 12 yabancı sınırına takıldığı için tribündeydi. Sinan ise formsuzluğu nedeniyle göze girmeyi başaramadı.

Emre ile 45 dakika

Terim’in, “Kazanmaya çalışıyoruz, onunla Galatasaray çok daha güçlü olacaktır” dediği Emre Akbaba, dünkü maça 11’de başladı, 45’te kenara alındı.

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