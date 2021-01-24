Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, Ryan Babel'in 88'de attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 39 puana yükselen Sarı Kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Malatyaspor'u mücadelesinden ötürü kutlayan Terim, ikinci yarıda tüm oyun kontrolünü elinde tutan bir Galatasaray olduğunu belirtti ve ''Maçtan önce de söyledim; böyle bir saha oyuna hükmetmek isteyen takım için hiç kolay değil. 2. yarı oyunun hakimiyetini tamamen aldık. Bunu geliştirmek istiyorum." dedi.

'Biz 95-96'da çok gol yedik'

Türkiye Kupası'nda Malatyaspor'dan yedikleri golün benzerini attıklarını ifade eden Terim, "Çok şükür kupada yediğimiz golün tersini ligde biz attık. Biz 95-96'da çok gol yedik, 10 kişiyle gol bulup VAR'dan döndükten sonra gol yediğimiz bile oldu." dedi ve ekledi:

'Böyle bir kültürü oturtmaya çalışıyoruz'

"Oyunun gidişatını değerlendirerek hamle yapmak çok da kolay değil ama yapılacak her hamleyi yapmayı düşündük olur-olmaz. Seti iyi oynayan oyunculardan sonra rakibin arkasına iyi koşan oyuncularla devam ettik. Oynayan ve topa sahip olan bir takım yaratmaya çalışıyorum şartlar ne olursa olsun. Böyle bir kültürü oturtmaya çalışıyoruz. Bugün bu sahada rakibi oynatmamak kolay ama topa sahip olmak çok zor. Üç puanlar önemlidir, hele maçı bırakmazsanız ve devam ederseniz ki bu bizim karakteristik özelliğimizdi daha önce, inşallah bu şekilde devam eder."

'Yönetimimiz uğraşıyor, olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok'

"Transferler inşallah devam eder. Yönetimimiz uğraşıyor, olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok. Aynı şeyleri konuşmaktan hoşlanmıyorum sanki neden olmuyor diye hesap sorarmış gibi. Onyekuru, pürüzler olmasa ve daha önce gelse daha iyi olurdu. Halil genç bir yetenek, ben hep ifade ettim mümkünse yeni bir takım ortaya koymak ve büyük bölümünün sonradan ekonomik katkılar sağlayacak yaşlarda olmasından yanayım dedim."