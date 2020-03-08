Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. 49 puana yükselen Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi Sivas'ta sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Terim, "Emekçi kadınlarımızın hak ettikleri bir dünyada yaşamalarını diliyorum. Kadınlar gününü kutluyorum." dedi.

'Hak etmediğimiz bir sonuç'

Galibiyeti hak ettiklerini vurgulayan Terim, "Oyun kalitemizde ilk yarıya ayrı bir parantez açmak lazım. Açıkası 1-4 1-5 girebilirdik ilk yarıya. Onun iyi irdelenmesi lazım, çok önemli bir şey benim için, herkes için de öyle olmalı. Sivasspor evinde önemli bir takım ama 10 dakikayı ve golü bir kenara koyarsak oyun kalitesi, kontrolü elinde bulundurma gibi şeyler düşüncemize uygundu ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Hak etmediğimiz bir sonuç olduğuna inanıyorum.'' diye konuştu.

'Hakikaten 2 puanımıza yazık oldu'

'2 puanımıza yazık oldu diyen' Terim, ''Fikstürde her rakiple iki defa oynuyorsunuz. Neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bu maçta Sivas seyircisiyle baskıyla çıkacağınız zor göründü ama golü yemezsek rahat bir şekilde çıkacağız. Fikstürden kaçamazsınız. O maç bu maç diyemezsiniz. Beşiktaş da önemli rakiplerimizden. Seyircimiz önünde oynayacağız. Şans mans bunlarla işiniz olmaz. Oynadığınız zaman pozisyonlara giriyorsunuz, kaybınız da zor oluyor. Hakikaten 2 puanımıza yazık oldu.'' ifadelerini kullandı.

'Bir defa penaltı pozisyonu gri'

Sivasspor'un 59'da kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendiren deneyimli hoca, "Bir defa penaltı pozisyonu gri. Hakem vermemiş. Böyle bir durumda bildiğim kadarıyla VAR devreye girmez. Hakem görmüş, vermemiş. Olağanüstü bir hata yaptıysa VAR çağırır. Benim bildiğim böyle." ifadelerini kullandı.

'Saracchi kırmızı kart görmeliydi'

Saracchi'nin uzatma dakikalarında gördüğü kartın renginin kırmızı olması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Terim, "Bundan daha net olan bir penaltı vardı Rize'de, Türkiye'yi ayağa kaldırdılar. Serkan hocanın hakemliği bitti. Mete hoca iyi bir hakem son zamanlarda, maçı da iyi idare etti ama Saracchi'nin de kırmızı kart görmesi gerekirdi direkt." diye konuştu.