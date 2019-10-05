Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, çarpıcı ifadeler kullandı. Gençlerbirliği'nin tebrik eden Terim, ''Performansla ilgili çok söyleyeceğim şey var. Gençlerbirliği'ni tebrik ederim, bizden daha iyi oynadılar ve mücadele ettiler. Bize gelince, sadece istemek yetmiyor demek ki. Galibiyeti almak ve kazanmayı bilmek gerekiyor. Yüksek tempolu ve gerilimli bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra çok şey bekliyoruz ama 4 gün sonra böyle ciddi olmayan, önemsemeyen ve doğruları yapmayan bir Galatasaray da beklemiyorum açıkçası. Arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerekir." dedi.

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''Galatasaray maç kaybedecekse savaşarak kaybeder'' diyen ve takımını eleştiren deneyimli hoca, "Galatasaray puan kaybedecektir ama nasıl salı günü kaybettiği halde tebrik edilen bir takım vardı, öyle kaybetmelidir. Böyle kaybedilirse sadece puan kaybetmeyiz, başka kayıplar da olur, bayağı kayıp olur, sayısal olarak da. Benim takımlarıma baktığınızda hep pozisyona girer, mücadele eder, gol bulur. Galatasaray maç kaybedecekse savaşarak kaybeder. Böyle lakayıt, vurdumduymaz... Buna ne ben müsaade ederim ne Galatasaray'ın kültürü müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş.'' diye konuştu.

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Terim'in açıklamaları şu şekilde:

'Savaşarak kaybedilmeliydi, bugün beni üzen bu!'

"Galatasaray orada savaşan bir takımı yakında görecektir. Bu isim olmayabilir. İsim olup da cisim olmuyorsa bir şey ifade etmek. Savaşarak kaybedilmeliydi, bugün beni üzen bu. Beraberlikten veya kötü oyundan sonra olsun istemiyorum, kendi aramızda konuşacağım ve ocakta neler olacak, ocağa kadar olabilecekleri Galatasaraylılara da izah edeceğim."

'Burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum'

"Kazanan takımı 4 gün sonra bozmayayım dedim. Belki de acemi, oynamamış ama yüreğini koyacak çocukları koymalıydım. Burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Kaybedebilirsiniz, ilk kez kaybetmeyeceğiz ama böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Bizimle beraber çalışanların, Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şey yaşatmaya hakkı yok."

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'Milli Takım arasında herkes yara sararken, biz yara alıyoruz'

Diğer takımların aksine milli takım aralarında yara aldıklarını ifade eden Fatih Terim, “Milli Takım arasında herkes yara sararken, biz yara alıyoruz. Biz milli takım arasında yara saramayız. Bu milli takımlara oyuncu göndermeyen takımlar için harika bir imkan, bizim için değil. Güney Amerika’ya, Afrika’ya, en uzak yerlere gidenler oluyor, onun için biz eksiliyoruz. Dolayısıyla o bize çok fazla yaramıyor” şeklinde konuştu.

'Başka hakem mi kalmadı, yorgun argın geldi'

Halil Umut Meler’in perşembe günü Norveç’te maç yönettiğine dikkat çeken Fatih Terim, “Değişecek olan şeyler belli, neler olduğunu herkes görecek. Biz sosyal medyayla hareket etmiyoruz. Takımı ona göre yapmıyoruz, eleştiriler olabilir itirazımız yok, benim seçimim böyleydi. Ben de hata yapabilirim, ben de insanım. Perşembe gecesi Halil Umut Meler hocamız Norveç’te maç yönetti. Bugün de Cumartesi. Cuma sabahı bindi oradan, maç sonrası da sanırım akşam gelmişti. Başka hakem mi kalmadı, yorgun argın geldi” dedi.