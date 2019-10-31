Üst üste gelen puan kayıplarıyla sarsılan Aslan, yara sarmaya çalışıyor... Çaykur Rizespor’u yarın Süper Lig’in 10. haftasında Türk Telekom Stadı’nda konuk edecek olan Sarı-Kırmızılı ekipte, teknik patron Fatih Terim suskunluğunu bozdu. Beşiktaş yenilgisinin ardından idmanlarda ağzını bıçak açmayan tecrübeli çalıştırıcı, dün sabah antrenmanında takımıyla bir toplantı yaparak, deyim yerindeyse terapi seanslarına başladı. Oyuncularından, önümüzdeki hafta içinde oynanacak Real Madrid’le oynanacak Şampiyonlar Ligi sınavını unutmalarını isteyen Terim, “Rizespor’la bir çıkış maçı yapacağız. Hepinizden tamamen bu maçı düşünmenizi ve konsantre olmanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

‘Önce omuz omuza verelim’

Süper Lig’de önlerinde daha uzun bir maraton olduğunu hatırlatan Terim, “Bir an önce toparlanın ve kendinize gelin. Sezon bitmedi, daha yeni başlıyor. Başınızı öne eğmenin bir anlamı yok, daha kaybedilmiş bir şey de yok. Geçen yıl buralardan gelip şampiyon olduk, yine yaparız. Nasılsa herkes puan kaybedecek. Yeter ki önce biz omuz omuza verip kenetlenmiş bir takım gibi mücadele edelim. Rakiplerimizden daha fazla koşarak, oynayarak ve oynadığımızdan keyif alarak bunu başaracağız” diye konuştu.

Metin Karabaş

Bu haberi de okudular Nihat Özdemir: Yabancı sayısını düşürmeyi planlıyoruz



