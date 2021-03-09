Galatasaray'da moraller bozuk... Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanından eli boş döndükten sonra, evinde Sivasspor'la da berabere kalarak 2 maçta 5 puan kaybeden ve liderlik koltuğunu kaptıran Galatasaray, Kayseri deplasmanı hazırlıklarına keyifsiz başladı. Takımdaki negatif havayı bir an önce dağıtmak isteyen teknik patron Fatih Terim, dünkü antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparak önemli mesajlar verdi. Sivas karşısında takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Savunmada sakarlıklar, hücumda beceriksizlikler yapmasaydık, sonuç çok başka olabilirdi. Olmalıydı da... Ama dünyanın sonu değil. Daha önümüzde çok maç var. Her şey değişebilir, biz kendi işimize bakmalıyız" dedi.

Takım değil, bireysel sorun

Kayseri maçında alınacak bir galibiyetin yeni bir seri başlangıcı olabileceğine dikkat çeken Terim, "Öncelikle zihnen ve bedenen kendimize gelmeliyiz. Bir kere başınızı öne eğmeyeceksiniz, sizi böyle görmek istemiyorum. Aynı konsantrasyonla, aynı motivasyonla, çabalamaya, mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Takım performansından ziyade, bireysel hatalardan dert yanan Terim'in, ekibiyle yaptığı toplantıda ilk 11'de önemli değişikliklere gideceğinin sinyallerini verdiği de gelen haberler arasında.

Metin Karabaş