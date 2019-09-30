Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularının Türk Telekom Stadı’nda Fenerbahçe’ye karşı ortaya koyduğu performanstan memnun değil. Cezalı olduğu için kulübe ve soyunma odasına giremeyen tecrübeli hoca, dünkü antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı yaptı. PSG ile Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maç öncesi uyarılarda bulunan Terim, “Avrupa’da bu tempoyla, bu mücadeleyle, bu futbolla hüsran yaşarız. Sizin potansiyeliniz bu değil. Maçtan koptuğunuzu görüyorum. Konsantrasyon ve motivasyon seviyemizi arttırmak zorundayız. Bu taraftar desteğinin karşılığını vermenizi, bir an önce toparlanmanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa dönüşü değiştirebilir

Ekibiyle de bir toplantı yapan Terim’in, PSG maçı sonrası bir sistem değişikliğine gitmeye hazırlandığı da gelen haberler arasında. Falcao’nun ileride topla buluşamamasına bir çözüm düşünen Fatih hoca, Kolombiyalı golcüyü Andone ile birlikte oynatarak yükünü azaltmanın hesapları içinde. 4-4-2’ye dönülmesi halinde Belhanda veya Falcao’dan birinin kulübeye çekilme ihtimali de hayli yüksek.

Cezası bitti

PFDK tarafından 4 maç ceza alan ve daha sonra Tahkim Kurulu’nun 3 maç üzerinde uzlaştığı Fatih Terim, derbide cezasını tamamladı. Tecrübeli çalıştırıcı, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanında kulübedeki yerini alabilecek.

Bugün konuşacak

PSG maçı öncesi Terim’in basın toplantısı bugün saat 20.30’da başlayacak. Galatasaray’ın son antrenmanı ise saat 21.00’de Florya’da gerçekleşecek.