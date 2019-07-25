Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avusturya kampında takımdaki her türlü taktik ve fiziksel konuyla en ince ayrıntısına kadar ilgileniyor. Önceki akşam gerçekleşen antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam hem Leipzig maçını değerlendirdi hem de görmek istediklerini tek tek anlattı. İşte Terim’in idmanda oyuncularına anlattığı genel taktik planı, eleştirisi ve beklentileri:

‘Doğru zamanda doğru yerde’

“Bu kadar yüksek top kaybıyla oynayamazsınız! Geri dörtlü, orta üçlü ve ileri üçlü... Doğru zamanda doğru yerde olmanız önemli. Bugün bunu istiyorum. Böyle olursa muhakkak sıkıntı yaşarız. Bakın pres yaparlar demiyorum, ağır efor sarf etmeden sıkıştırırlar.”

‘En avantajlı pozisyona kadar’

“Bizim bütün problemimiz, işi savunmaya bırakmayacağız. Topu kaybettik, almak için çaba sarf ettik, ama alamadık. Yavaş yavaş herkes, gelip burada birleşecek. Atlama rakibin üstüne. Pasa müsaade etme, oyuna müsaade etme. Bireysel baskı istemiyorum. Oynayarak gidiyoruz. Faullü müdahale istemiyorum. Kontraya geçiş izni verme. Telaşlı oyun istemiyorum. Rakip geçiş hücumlarında herkes direkt merkeze geçiyor. Hiç aceleniz yok. En avantajlı pozisyona kadar acele yok.”

‘Bilerek, görerek oynayacağız’

“Bloklar ve oyuncular arası çok fazla boşluk istemiyorum. Birlikte oynayacağız. Mutlaka oyunu geriden kurarak, bilerek, görerek oynayacağız. Acele atak yok, pas hatası yok, bireysel baskı yok, topu arkadaşına da, rakibine de yakın oynayacaksın. Top kaybetmiyoruz. Galatasaray takımında oynayan futbolcu, bu topu kaybetmeyecek. Merkez her zaman en kalabalık yer olmalı.”

Metin Karabaş

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