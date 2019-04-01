Süper Lig’e verilen arada Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi ve üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsılan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, durumuna el koydu! Terim, futbolcularına 2 Nisan Salı günü (yarın) Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor’la karşılaşacaklarını hatırlatıp, “Sahaya odaklanın” dedi.

OYNAMAYANLARI YERİNİ DOLDURUN

Metin Oktay Tesisleri’nde futbolcularıyla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adamın, “Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou’nun sakatlıkları bizi olumsuz etkileyecek. Yuto Nagatomo’nun sakatlığı da devam ediyor. Daha önce olduğu gibi oynayanlar, oynamayanların eksikliğini hissettirmeyecek. Yönetimsel konular sizin işiniz değil. Siz sahaya çıkıp, rakiplerinizi yenmek için mücadele verin” ifadelerini kullandı.

SAKAT OYUNCULARA ÖZEL PROGRAM





Cim-Bom’da dün yapılan antrenmanda sakatlıkları henüz geçmeyen Diagne, Mitroglou ve Nagatomo özel program dahilinde çalıştı. Galatasaray, bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra tesislerde kampa girecek. G.Saray, Yeni Malatya ile yarın kupada, 6 Nisan’da ise ligde kendi sahasında karşı karşıya gelecek.