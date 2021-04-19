Üst üste gelen Rize ve Hatay mağlubiyetleri ardından yaşanan Karagümrük beraberliği sonrasında zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray, Göztepe zaferiyle 3 maç sonra kazandı. Bu 3 puan şampiyonluk için yeniden umutlanan Sarı-Kırmızılılar'ı kenetledi. Mücadelenin ardından soyunma odasında büyük bir coşku yaşanırken, teknik direktör Fatih Terim de oyuncularına şu sözlerle seslendi:

'Kazanırken de kaybederken de...'

"Ben size hep güvendim. Bunu da her zaman dile getirdim. Kazanırken de kaybederken de... Böyle oynadığımız sürece sonuna kadar gidip, neler olacağını göreceğiz. Daha önce yaptık, yine yaparız, Biz Galatasaray'ız. Kimse bunu unutmasın!"

Metin Karabaş



