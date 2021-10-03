Süper Lig 'in 8. haftasında Çaykur Rizespor 'a konuk olacak olan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Rize deplasmanının kolay olmadığına dikkat çeken Terim, en büyük dezavantajlarının seyahatler ve 3. gün oynayacağı maçlar olduğunu belirtti, şu ifadeleri kullandı:

'Rize'nin durumu da ortada, kazanmak isteyeceklerdir'

''Arkadaşlarımız olayın bilincinde. Kazanarak gitmeliyiz. Yağmur var, saha ağırlaşabilir. Rize'nin durumu da ortada, kazanmak isteyeceklerdir. Arkadaşlarım olayın bilincinde, kazanarak gitme niyetindeyiz.''







