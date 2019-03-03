Spor Toto Süper Lig'in 24’üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Galatasaray’ı ağırladı. Eksi 3 derecede oynanan maçta BB Erzurumspor ile Galatasaray, 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Terim'in maç sonu açıklamaları:

"Pes edecek değiliz, sonuna kadar devam edeceğiz. Galatasaray'ın tavrı da, tarzı da budur. Bize olanlar herkese olabilir veya herkese olan bize olabilir."

'Erzurumspor'u tebrik ediyorum'

"Erzurumspor'u tebrik ediyorum, bizden iyi mücadele ettiler. Hiç pozisyon yokken, kaleye gelmemişken neredeyse, gol yedik. Bu da oyuncuların sahada yapmak istediklerini etkiliyor. Ondan sonra kazanabilirdik de, kaybedebilirdik de."

"Bu oyun, bu mücadele bize yakışmadı. Ne olursa olsun, burası Galatasaray Kulübü. Çıkan arkadaşlarımızın bazılarının gereğini yapması gerekirdi. Ne bu golü yemek bize yakışır, ne de oyun hiç hoşuma gitmedi benim. Mücadele ve oyun hoşuma gitmedi. Yapılmaması gereken ne varsa, onu yaptık.Yapacak bir şey yok."

'Puan farkı kapanır'

“8 puan farkı da kapanır. 18 puan farkı da kapanır. Ortada 30 puan var, yeter ki biz kazanalım”

"Diagne'nin adaptasyonu uzun sürüyor. İsteneni verecektir. Sakatlıktan da yeni çıktı. Puan kaybında oyuncu kaybedenlerden değiliz."