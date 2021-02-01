Fatih Terim'den Ozan Kabak paylaşımı! Liverpool Transferi...
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Liverpool'a transferi beklenen Ozan Kabak için paylaşım yaptı. 2018-19 sezonunda Galatasaray forma şansı veren Terim, Ozan Kabak için başarı dileklerinde bulundu
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Liverpool'a transferi beklenen Ozan Kabak için paylaşım yaptı. Fatih Terim, Ozan Kabak için "güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" ifadelerini kullandı