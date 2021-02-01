Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Liverpool'a transferi beklenen Ozan Kabak için paylaşım yaptı. Fatih Terim, Ozan Kabak için "güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" ifadelerini kullandı



