Karagümrük maçına kadar çıktığı 6 lig karşılaşmasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak uçuşa geçen Aslan'ı, Kırmızı-Siyahlılar durdurmuştu. Alınan beklenmedik mağlubiyet moralleri bozmuş, Cim Bom üstüne bir de kırmızı kartlar nedeniyle Marcao ile Fatih Terim'i kaybetmişti. Tüm bu yaşananlara rağmen teknik direktör Terim, idmanlarda takımını motive ediyor.

'Yol kazası olarak görelim'

Yarın Göztepe ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da son yapılan antrenmanda tecrübeli hoca kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Camianın kenetlendiğini vurgulayan Fatih Terim, "Karagümrük maçını bir kenara bırakın. Onu yol kazası olarak görelim. Biz gibi oynarsak Göztepe karşısında bunu telafi ederiz. Ben de, taraftar da size inanıyor. Siz de bu inancı boşa çıkarmayın" dedi.

Metin Karabaş



