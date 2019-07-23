Fatih Terim’den oyuncularına ikaz: Galatasaray’da oynayan adam…

Avusturya’da düzenlediği kampla yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray günü çift kale maçla tamamladı.

Sabah saatlerinde doğa yürüyüşü yapan sarı kırmızılılar akşam idmanında maç provası yaptı. Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; çalışma sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim öğrencilerini sık sık uyardı.

Oyuncularının basit top kaybı yapmasını istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, yapılan bir top kaybı sonrasında oyunu durdurdu ve uyarıda bulundu. 65 yaşındaki teknik adamın “Galatasaray’da oynayan adam bunları kaybetmeyecek” diyerek futbolcularını ikaz etti.

Terim, oyuncularının saha içinde durması gereken pozisyonlarıyla ilgili uyarılarda bulunurken, pas trafiği sırasında sakin olmaları gerektiğini vurguladı.

Öte yandan sarı kırmızılı ekibin yıldızı Ryan Babel çalışma sonrasında genç stoper Valentine Ozornwafor’u yanına çağırarak video üzerinden yaptığı hataları gösterdi. (Sözcü)