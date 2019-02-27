Galatasaray'ın ölüp ölüp dirildiği maç sonrası Fatih Terim sahadaki oyuncularına sert mesaj yolladı.

Terim'in açıklamaları şu şekilde: Maçın analizi bir tarafa son 4'e kaldığımız için mutluyuz. Futbol ciddi bir oyun. Bunu önce futbolcuların bilmesi lazım ama malesef... Herhalde herkes turu geçtiklerini zannetti. Futbol hepimiz için böyel güzel.

İstiklal Marşı okuyan çok oyuncumuz vardı. Hatayspor'u da tebrik ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Meslektaşlarıma da Allah kolaylık versin demek istiyorum, onlar hep burada oynuyorlar. Daha önce burada oynayan takımlara da aynısını söylemek lazım. Bu zeminde oynamak kolay değil.

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Sakatlarımız iyileşir mi Erzurum maçına kadar, sanmıyorum. Belki Diagne yetişebilir. Bilmiyorum. Biz adalet olmayan, hak olmayan hiçbir şey için ağzımı açmadık. Biz Ankara'da oynadık, bizden sonra Ankara'da oynayan olmadı. Oyuncu sağlığı için bunları söylüyoruz. Erzurum için de aynı şey geçerli. Yoksa akşam 7, gece 9, sabah 8, her yerde oynarız biz.

Keşke bunlar biz cuma sabahı 9'da İstanbul'a geldiğimizde de konuşulsaydı.

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