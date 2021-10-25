Süper Lig 'de 10. haftanın en çok merak edilen mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelirken ilk yarı 1-1'lik sonuçla bitmişti. İlk 45 dakika, Cicaldau ve Larin'in karşılıklı golleriyle geçilirken, ikinci devre başlamadan önce Fatih Terim çılgına döndü!

Hemen kalktılar

Galatasaray'ın teknik patronu, ikinci yarının başlamasına saniyeler kala kulübedeki oyuncularının oturduğunu görünce çok sinirlendi. Fatih Terim, öğrencilerine, "Ne oturuyorsunuz, gidin ısının!" sözleriyle tepki gösterdi. Sarı-Kırmızılı futbolcular da tecrübeli hocanın bu tavrı sonrasında kalkıp, saha kenarında ısınmalara başladı.

İşte o anlar...









Murat Akbaş