İşte konuyla ilgili Fatih Çekirge'nin Hüriyyet Gazetesi'nde yazdığı yazı :

Diyarbakır’da ön tarafları patlamış yırtık ayakkabılarla tırmanma yarışmalarına katılıp Türkiye dereceleri alan, birincilikler alan Diyarbakırlı çocuklar...

Hele üzerinde GS formasıyla duvara tırmanan o evladımız...

Onların peşinde koşan...

Bir yeni ayakkabı bulmak için seferber olan matematik öğretmeni Volkan...

Tırmanış antrenörü Hasan Hoca...

Diyarbakır doğa sporları kulübü...

İmkânsızlığın mucizesini zorluyorlar.

Yılmadan, durmadan, bıkmadan...

İşte Nazar Ayata...

Evladımız...

Şöyle demişti: “Yaklaşık 1 yıldır tırmanış sporu yapıyorum. Samsun’da yapılan küçükler kategorisinde, Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 1’inciliğim var. Ama ancak bu kadar oluyor. Ayakkabılarımız eskimiş, duvarımız dökük.”

Ve ben işte dün bu fotoğrafı koyup da “Fatih Terim ve tüm Galatasaraylılara gönderiyorum” dedim ya...

Adaş durur mu?

Kalbi olan durur mu?

Nasıl heyecan dolu bir sesle aradı...

“Adaş şu anda kamptayım. Ama o çocukların fotoğrafları da gözümün önünde. Söyle ne yapalım. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bir tek ölüme çare bulunmaz. Ben şimdi arkadaşlarımla konuştum. Sana da bazı telefonlar vereceğim. Onlar çözüm için hazırlar. O çocukları da alınlarından öpüyorum. İnşallah olimpiyatlarda görürüz. Hep arkalarında olacağız.”Fatih Terim’in heyecanı tertemiz ruhundan gelir. O yüzden tüyleri diken diken aradı. O yüzden hiç beklemeden oyuncularının arasından aradı.

Akşamki maçın kampından aradı.

HAYAT BÖYLEDİR İŞTE

Evet arkadaşlar...

Bazen bir fotoğraf, bir söz, bir bakış...

İçimizdeki bütün kelebekleri havalandırır. Kalplere ulaştırır.

Mesafesi, kilometresi yoktur.

Bir söz, dünyanın öteki ucundaki bir kalbi yakalar. Çünkü... Kelebek etkisi insan ruhunun ta kendisidir...

Dün yazdım ya... Sonuçta bu çocuklar dağlara terör için değil...

Uluslararası yarışmalarda ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekmek için tırmanıyorlar.

Şimdi daha bir güvenle tırmanacaklar...

Fatih Hoca’nın bu sözleri...

İstanbul Seyrantepe’den Diyarbakır Seyrantepe’ye bir müjde olsun...

O çocuklarımız göğüslerinde ay-yıldızlarla zirvelere tırmansın...