UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında Galatasaray, Fransız devi PSG ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim ve Faslı futbolcu Younes Belhanda kritik karşılaşma öncesi Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

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İlk olarak Belhanda söz aldı. Çenesinde kırık olan ve mücadeleye maske ile çıkacak olan Belhanda, "Performansımı çok etkilemeyecek maske, sahada bunun handikap olduğunu unutup ona göre oynuyorsunuz. Çok etkisi olacağını sanmıyorum." dedi.

PSG'nin topla oynamayı seven bir takım olduğunu belirten yıldız oyuncu, PSG topla oynamayı seviyor. Oynamalarına izin vermemeliyiz. Top oynatmazsak biz avantajı ele geçireceğiz. Onlar Avrupa'nın büyük takımlarından biri, etkili şekilde top oynadığımız zaman zorlanacaklar." ifadelerini kullandı.

Sabırlı olmalarının gerektiğini vurgulayan Belhanda, "Falcao'nun sadece 3 maç oynadığını unutmamak gerek. Çok yeni oyuncumuz var geçen yıla göre. Geçen yıl da zorluklarla başladık ve şampiyon bitirdik, bu sene de sabırlı olmamız ve şampiyonluğa oynadığımızı unutmamak gerekiyor. Benim ortalarım yeterli olmuyor, belki de orta yapan yeni birini bulacağız. Bir çözüm bulacağız, bakacağız.'' dedi ve sözlerini noktaladı.

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'Çok beğendiğim bir teknik adamı, çok da değerli oyuncuları var'

Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı olmadıklarını belirten deneyimli hoca, "Şampiyonlar Ligi kupasının favorilerinden bir tanesiyle oynuyoruz. Çok yüksek ekonomili bir takım. Çok beğendiğim bir teknik adamı, çok da değerli oyuncuları var. Yılların kulübü PSG, hepimiz saygıyla izliyoruz. Onlara saygı duyuyoruz ama niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık. 'Neymar yok vah vah, Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük avantaj' gibi söylemlere Galatasaraylılar kanmasın.'' ifadelerini kullandı.

'Favori olduklarını hiç inkar etmedik'

PSG'nin maçın favorisi olduğunu vurgulayan Terim, "Yılların kulübü PSG'yi hepimiz izliyoruz. Gururla izliyoruz, ne bileyim saygıyla izliyoruz. Rakibe sonsuz saygımız var ama bizim de niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık, favori olduklarını hiç inkar etmedik." dedi.

'Derbiden 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir takımla karşılaşmak kolay değil'

3 günde 1 maç oynamaya alışmalarını gerektiğini ifade eden Terim, "Takımımın iyi bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Bir derbiden 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir takımla karşılaşmak kolay değil. Handikaplarımız var ama hiçbirine sığınmadan, bu turnuvaya başlamadan 3 günde 1 maç oynayacağımızı biliyorduk. Alışmalıyız." diye konuştu.

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Terim'in açıklamaları şu şekilde:

'Kariyerinde Fransa'da oynamış oyuncularımızın PSG maçında diğer oyuncularımızdan daha rahat olmalarını bekliyorum. Onlar Fransız futbolunu, PSG'li oyuncuları herkesten daha fazla tanıyorlar. Dolayısıyla böyle bir bağ kurabiliriz''

'Bunu Galatasaraylılara söylemek benim bir borcum'

"Benim cezam yeni bittiği için maçlardan sonra pek açıklama imkanı bulamadım. Göze hoş gelen, seyir zevki olan, coşkulu, tempolu bir oyun oynanmadığı bir gerçek. Bunu Galatasaraylılara söylemek benim bir borcum. Benim de hoşlanmadığım da açık. 4-5 yeni oyuncumuz var geçen sezona göre. Birlikte maç yaptıkları sayı 2 veya 3. Birlikte oynama kültürünün yanı sıra alışık ve tanışık olma refleksi diye bir şey var. Bu da maç yaptıkça artar, tempo ve fizikle birlikte mevcut şartların çoğu değişecek.''

'Gerekli ve yeterli zamanı tanımak lazım'

Değişimlerin etki göstermesi için gerekli ve yeterli zamanı tanımak lazım. Ben süre isteyen, sabır isteyen bir hoca değilim ama anlatmaya çalışıyorum. Burada en az 5-6 oyuncu sezon başını bizle geçirmedi, bilmenizi isterim. Şampiyonlar Ligi düzeyinde oynanan maçlara veya Avrupa'nın önemli takımlarının karşılaşmalarına, kadrolarına ve futbol yaklaşımlarına bakarsanız şunu görürsünüz: Artık eskisi gibi modeller, sistemler veya adı konmuş dizilişlerin olmadığını göreceksiniz."

'Onların başarısını ve bu seneye başlama başarısızlıklarını ben söylüyorum'

"90 dakikayı 3-4'e bölüp her bölüme strateji belirleyeceksiniz, her bölümün hızını ve atağını belirlemelisiniz. Böyle oldu futbol. Bizim bir planımız vardı, geçen sene ve önceki sene şampiyon olan takım gibi. Topa çok sahip olan, rakibin daha az sahip olmasını isteyen. Marcao-Luyindama diyorsunuz. Geçen sene onlardan önce yediğimiz golle sonra yediğimiz arasında çok fark var. İkinci yarının top ve pas yüzdesi en yüksek olan takımıyız. Marcao ve Luyindama'dan kaynaklı. Onların başarısını ve bu seneye başlama başarısızlıklarını ben söylüyorum. Son iki maçta geçen seneye yakın olarak geliyorlar. Doğru plan ve güçlü oyun bizi üçüncü bölgeye taşır ama 3. bölgedeki oyuncuların yetenekleri, aldıkları sorumluluklar sonucu belirler."

'Taraftara hak veriyorum, ben de memnun değilim'

"Demin Belhanda'ya sordunuz Falcao'ya top gelmiyor diye. Biz oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz. Ancak bazı refleksler oturdukça pozisyonlar farklılaşacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Ama unutmayın ki son yıllardaki tüm gol kralları Galatasaray'dan. Yarım sezon santrforsuz oynadığında bile. Benim takımlarımda tek şikayet edilmeyecek şey gol alanlarındaki kısırlıktır. Taraftara hak veriyorum, ben de memnun değilim."

'Refleksimiz arttıkça daha iyi olacağız'

"Anlatmadığımız, belirtmediğimiz, basında çıkar diye bahsetmediğimiz saha içi ve dışı sıkıntılarımız da var. Daha bugün MR'da Lemina'nın sakatlığı çıktı. Refleksimiz arttıkça daha iyi olacağız. Ben hatırlıyorum bir sezonu 6-7 santrforla tamamlamıştık. Hatta sonuncuyu da Drogba'yı almıştık, Burak varken, Elmander varken, Baros varken, Umut varken, Sercan varken, Mehmet Batdal varken...''