Pazar günü deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim kadroda 4 değişiklik yaparak çıktı Neftçi karşısına. Sağ bekte Omar’ın yerine Linnes’i oynatan deneyimli teknik adam, Arda’nın yerine sol kanatta Babel’e şans tanıdı.

Şansı iyi kullandılar

Feghouli de kulübede beklerken Ömer Bayram forma giydi. Hücumda ise ligde 2 gol 1 asistle başlayan Falcao yerine Diagne sahadaydı. Fatih Terim ikinci yarıya başlarken Belhanda’nın yerine Feghouli’yi oyuna aldı. Karşılaşmanın 68. dakikasında ise Emre Kılınç’ın yerine Arda Turan girdi. Şans bulan isimlerden Diagne 2 gol attı, Linnes asist yaptı.







