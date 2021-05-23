Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in cuma günü yaptığı basın toplantısına, "Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum" sözleri damga vurmuştu. Sezon içinde karşılıklı açıklamalarla taraflar arasında gerilen ipler, son haftadaki Yeni Malatya mücadelesinin ardından teknik direktör Fatih Terim'in "O kadar çok şeyle uğraştık ki... Hakemlerle, federasyonla ayrı uğraş, bir de içeriyle ayrı uğraş. İçerdekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunları aşmalı. Konuşacağımız çok şey olacak" şeklindeki ifadeleriyle kopma noktasına gelmişti. Başkan Cengiz ise basın toplantısında Terim'in açıklamalarıyla ilgili olarak, "Sevgili Fatih Terim hocamız, konuşurken beni buz gibi eritti. Artık bıraktı başkanlığı onursal başkan gibi konuşuyor. Hizmetleri için teşekkür ediyorum. Fatih hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Bir şart var. Özür diler ve yanlış anlaşıldığını söyler. O zaman oturup konuşuruz" ifadelerini kullanıp son noktayı koymuştu.

Sessizliğini bozdu

Başkanın sözleri sonrası önceki gün sessizliğini koruyan Fatih Terim beklenen açıklamayı dün yaptı. Deneyimli teknik adam, saat 19.05'te kendi el yazısıyla yazdığı metni sosyal medyada paylaştı. "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum" ifadeleriyle sözlerine başlayan Terim, ithamlara vereceği cevaplarla ilgili merakın farkında olduğu belirterek, "Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

İşte Terim'in açıklamaları

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum. Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin merakın farkındayım. Ancak; mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır."



